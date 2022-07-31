Напрашивается ответ: как Россия отомстит ВСУ за атаку на штаб Черноморфлота

Напрашивается ответ: как Россия отомстит ВСУ за атаку на штаб Черноморфлота
MOD Russia/www.globallookpress.com
Сенатор предложил несколько вариантов

Заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, комментируя произошедшую атаку кустарно изготовленного беспилотного аппарата ВСУ на штаб Черноморфлота в Севастополе, что тем самым Киев навлек на себя ответные действия, которые будут крайне жесткими.

В социальных сетях государственный служащий заявил, что политическое руководство Украины само напросилось на ответные меры – теперь Москва может ударить по "центрам принятия решений" на территории Незалежной.

Еще один вариант, полагает сенатор – атаковать действующие военные базы украинского флота, расположенные в портах Николаева и Одессы.

Информация об инциденте с атакой БПЛА на штаб Черноморфлота появилась несколько часов назад. По некоторым данным, пострадали несколько человек. Администрация Севастополя приняла решение об отмене праздничных мероприятий в днень ВМФ. По некоторым данным, дрон взорвался во дворе штаба. Люди пострадали из-за осколков выбитого стекла в результате взрыва.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что дрон был самодельным и имел подходящий размер для того, чтобы пройти незамеченным для ПВО. Поэтому и был запущен "неподалеку" – есть основания сделать предположение, что на территории Крыма могут работать диверсионные группы.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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