Российские войска уничтожат HIMARS уже к осени - ветеран разведки

Российские войска уничтожат HIMARS уже к осени - ветеран разведки
U.S. Marines/www.globallookpress.com
Спецслужбам понадобится пара месяцев

Ветеран военной разведки, Герой России Рустем Клупов заявил, что уже к началу осени российские войска уничтожат весь арсенал с американскими HIMARS, которые имеются в распоряжении вооруженных сил Украины – системы будут уничтожены.

Клопов провел аналогию с ракетами "Гарпун", которые уже уничтожены ракетными ударами РФ. Что касается боевых возможностей HIMARS, они мало чем примечательны. Учитывая, что противник их использует для атаки мостов, для нанесения серьезных повреждений они не слишком эффективны.

Основная часть боевой ракеты HIMARS состоит из электроники и маршевого двигателя – то есть боевой части там малый процент. Максимум, на который хватило этой ракеты – пробитие полотна моста. Впрочем, если бы ракета упала на склад с боевыми припасами, последствия бы были совершенно иными.

К июлю РФ уничтожила четыре пусковые установки "Нептунов" со складами, где хранились "Гарпуны". Разведывательные службы потратили на поражение целей три месяца. Учитывая, что первые удары от американских РСЗО на Украине последовали в июне, в сентябре общественность узнает об их уничтожении, передает телеканал "360".

Источник: SM News ✓ Надежный источник
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