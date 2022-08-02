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Силы Доецкой Народной республики пытаются взять Авдеевку в окружение. Тактику ДНР объяснил военный обозреватель Виктор Баранец, указавший, что войска пытаются с трех сторон нащупать слабые места у ВСУ.
Сейчас союзные силы идут в тактическое окружение, пытаясь окончательно замкнуть "артиллерийскую пасть" ВСУ. Ведь в Авдеевке сосредоточены чуть ли не все виды калибров, применяемых вооруженными силами Незалежной – включая РСЗО.
Взятие Авдеевки позволит добиться снижения обстрелов столицы ДНР. Однако полностью обезопасить город от артобстрелов противника реально, отодвинув ракеты и стволы на 130 км – это минимально требуемая дистанция.
Авдеевка же имеет принципиальное значение для стратегического наступления на Славянск – Краматорск. Там и ожидается финальное сражение с украинской стороной, которая в этом направлении "зарылась по уши".
ВСУ продолжают обстреливать из РСЗО гражданские объекты в ЛДНР: атакой из HIMARS разрушено здание завода "Первомайскуголь", отмечает телеканал "360".
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