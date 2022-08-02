Союзным войскам осталось немного, чтобы дойти до линии Славянк-Краматорск

Силы Доецкой Народной республики пытаются взять Авдеевку в окружение. Тактику ДНР объяснил военный обозреватель Виктор Баранец, указавший, что войска пытаются с трех сторон нащупать слабые места у ВСУ.

Сейчас союзные силы идут в тактическое окружение, пытаясь окончательно замкнуть "артиллерийскую пасть" ВСУ. Ведь в Авдеевке сосредоточены чуть ли не все виды калибров, применяемых вооруженными силами Незалежной – включая РСЗО.

Взятие Авдеевки позволит добиться снижения обстрелов столицы ДНР. Однако полностью обезопасить город от артобстрелов противника реально, отодвинув ракеты и стволы на 130 км – это минимально требуемая дистанция.

Авдеевка же имеет принципиальное значение для стратегического наступления на Славянск – Краматорск. Там и ожидается финальное сражение с украинской стороной, которая в этом направлении "зарылась по уши".

ВСУ продолжают обстреливать из РСЗО гражданские объекты в ЛДНР: атакой из HIMARS разрушено здание завода "Первомайскуголь", отмечает телеканал "360".