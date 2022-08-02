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ФРГ уже занимается поставками новейшего военного оружия для ВСУ – отдельные экземпляры, предназначенные для Незалежной, отсутствуют даже у бундесвера. С соответствующим заявлением выступил канцлер Олаф Шольц.
Глава федерального правительства указал, что ранее Берлин оказывал Незалежной военную помощь в виде систем ПВО и противотанковой обороны с боевыми припасами, передает URA.ru. Теперь же Германия пересмотрела подход и начала "дарить" уже артиллерию в виде гаубиц, зениток, радарных систем и РСЗО, уточняет РИА ФАН.
Вместе с тем канцлер заверил журналистов, что немецкие военные специалисты обучают украинских коллег работе с новейшими системами в военных частях на территории ФРГ.
Ранее литовские власти выразили недовольство заявлением канцлера, который обещал отправить на защиту военный контингент численностью в несколько тысяч человек. На практике же оказалось, что Берлин готов направить штаб подразделения в несколько десятков.
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