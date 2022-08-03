Как Зеленский стал самым "антинародным президентом" Украины

Как Зеленский стал самым "антинародным президентом" Украины
Владимир Зеленский. Фото: The Presidential Office of Ukrai/www.globallookpress.com
И обошел всех предшественников, вместе взятых

Роль действующего украинского лидера Владимира Зеленского в глазах Соединенных Штатов сводится к предательству национальных интересов Незалежной – ради того, чтобы ослабить Россию. Такого мнения придерживается зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

Ранее в NYT вышла статья, где раскрывается отношение Белого дома к Киеву. Колумнист Томас Фридман заявил, что действующая американская администрация относится к политическому руководству Украины и к Владимиру Зеленскому в частности со скептицизмом, проявляя крайнее беспокойство и озабоченность из-за кадровых решений, которые принимает Киев.

Климов полагает, что в этом факте нет ничего удивительного: Вашингтон и сделал ставку на Зеленского как на фигуру, через которую можно давить на Россию. Естественно, действующий президент Украины предает своих избирателей – ведь он затеял "гибридную войну НАТО" против России.

"И в этом смысле он предал национальные интересы страны больше, чем все его прешественники вместе взятые. Он лично курирует массовые убийства украинцев", – высказался Климов.

В материале The New York Times, указывает телеканал "360", отношения Зеленского с Белым домом характеризуются как "глубоко недоверительные" – главным образом из-за чисток в правительственном секторе, который устраивает администрация президента Украины. В частности, говорится об отставках генпрокурора и главы СБУ.

Источник: Парламентская газета ✓ Надежный источник
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