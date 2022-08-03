Зверства против мирного населения не прощают, указал политолог

Москва предоставила Организации Объединенных Наций данные о минировании ВСУ жилых кварталов Донецка и иных донбасских городов минами "Лепестками", запрещенными по международному праву. Однако Киеву до этого нет никакого дела – украинская сторона продолжает с еще большим остервенением бить по мирному населению.

Военный обозреватель Александр Жилин считает, что, кроме банального отсутствия морального облика, причина в том, что ВСУ уступают по всем параметрам российским войскам – потому и идут на жестокость, чтобы достигнуть своих целей. Доказать миру, что Украина ипользует ООН, дело непростое: нужно привлечь экспертную группу, развеять миф о том, где берутся такие боевые припасы, и указать, кто это делает.

Сброс "Лепестков", считает обозреватель, нужен интересантам для поддержания костра. Классическая тактика западных элит: работать чужими руками. Однако российской стороне необходимо проявлять здравомыслие и показывать на весь мир преступления ВСУ – чтобы затем Запад не стал обвинять в этом Россию.

А бывший заместитель командира "Альфы" Сергей Гончаров заявил, что ВСУ пытаются "Лепестками" превратить Донбасс в руины – чтобы противнику ничего не досталось.