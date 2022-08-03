"Авдеевский ад": российскиая артиллерия перемалывает зажатые в клещи ВСУ

"Авдеевский ад": российскиая артиллерия перемалывает зажатые в клещи ВСУ
MOD Russia/www.globallookpress.com
Скоро Донецк вздохнет спокойно

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "адом" ситуацию, в которой оказался личный состав вооруженных сил Украины в районе Авдеевки и Песок. Военный историк Евгений Норин заявил, что российские войска штурмуют окраину Донецка, где засел противник.

Сам украинский лидер признал, что у ВСУ не получается переломить преимущество россиян – те превосходят их в количестве боевой техники.

Вероятнее всего, считает эксперт, Зеленский пытается объяснить таким образом предстоящую сдачу Песок и Авдеевки – теперь молча слить бойцов и отказаться им в поддержке уже не получится ввиду резонанса.

Закрепление в этих населенных пунктах ранее позволяло ВСУ держать под контролем немалую часть Донецкой Народной республики и самой столицы ДНР. И теперь союзные силы – и в особенности артиллерия – выбивают прттивника из окопов, заставляя отступить назад.

Огневое превосходство над ВСУ – факт неоспоримый. И оно  купирует недостаток российских сил в числе личного состава.

"Как указал один артиллерист: у ВСУ – бесконечные люди, а у нас – снаряды", – указал историк.

Однако расслабляться нельзя  – противник постарается выстроить новую группировку, которую оснастит западным вооружением.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров

Подарок от Пелоси: США подтолкнули Китай на сближение с Россией

Вероятно, Москва может рассчитывать на расширенную помощь от Пекина, считает эксперт

Чем завершилась тайная встреча Путина с экс-канцлером Германии в Кремле

Поездка не была согласована с Берлином

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей