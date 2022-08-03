Скоро Донецк вздохнет спокойно

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "адом" ситуацию, в которой оказался личный состав вооруженных сил Украины в районе Авдеевки и Песок. Военный историк Евгений Норин заявил, что российские войска штурмуют окраину Донецка, где засел противник.

Сам украинский лидер признал, что у ВСУ не получается переломить преимущество россиян – те превосходят их в количестве боевой техники.

Вероятнее всего, считает эксперт, Зеленский пытается объяснить таким образом предстоящую сдачу Песок и Авдеевки – теперь молча слить бойцов и отказаться им в поддержке уже не получится ввиду резонанса.

Закрепление в этих населенных пунктах ранее позволяло ВСУ держать под контролем немалую часть Донецкой Народной республики и самой столицы ДНР. И теперь союзные силы – и в особенности артиллерия – выбивают прттивника из окопов, заставляя отступить назад.

Огневое превосходство над ВСУ – факт неоспоримый. И оно купирует недостаток российских сил в числе личного состава.

"Как указал один артиллерист: у ВСУ – бесконечные люди, а у нас – снаряды", – указал историк.

Однако расслабляться нельзя – противник постарается выстроить новую группировку, которую оснастит западным вооружением.