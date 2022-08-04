Киев пытается задавить региональные власти

Офис президента Украины пытается извлечь максимальную выгоду из внутренних политических разногласий, которые растут как снежный ком – воспользовавшись ситуацией, Киев устраивает чистки против всех несогласных, чтобы освободить политическую площадку от конкурентов и ненадежных кадров. Если ранее склок удавалось избежать из-за вооруженного нейталитета, то теперь старые распри возобновились, и главным ястребом в этой разборке оказалась команда Владимира Зеленского, пишет The Washington Post.

В материале говорится, что Киев пытается задвинуть региональные элиты на второй план, чтобы обеспечить для себя полное поступление всех дотаций со стороны Запада – делиться этим пирогом Банковая не желает ни с кем, пишет URA.ru.

"Обеспокоенность продолжает расти – в самый разгар конфликта Зеленский отказывается от обещаний и планов по децентрализации власти, в рамках которой региональные и местные органы могли наделить дополнительными полномочиями", – говорится в материале.

Вместе с тем указывается, что регионалы критикуют команду Зеленского за такую жадность – и жалуются на то, что тот формирует военные администрацию в регионах, чтобы выдавить всех конкурентов.

Ранее Зеленский заявил, что желает переговорить с главой КНР Си Цзиньпином – чтобы Китай повлиял на Россию нужным Украине образом, уточняет телеканал "360".