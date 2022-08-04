Артиллерия "сварит" в "Донбасском котле" до 100 тысяч солдат ВСУ - СМИ

Артиллерия "сварит" в "Донбасском котле" до 100 тысяч солдат ВСУ - СМИ
MOD Russia/www.globallookpress.com
Однако самые ожесточенные бои еще впереди

Украинская сторона перебрасывает последние боеспособные силы на границу с Херсонщиной и Запорожской областью – как пишет обозреватель "Свободной Прессы" Константин Ольшанский, те пытаются выдавить жалкую попытку спасти огромный личный состав перед ожидаемым замыканием "Донбасской дуги" – или котла, в котором окажется порядка 100 тысяч украинских военнослужащих.

Группировка ВСУ заперта с трех сторон в Северске, Соледаре и Бахмуте. Это порядка 100 тысяч человек – из ВСУ и нацбатов, которые можно считать наиболее боеспособными частями украинской армии. Замкнуть этот круг союзные силы пытаются из Изюма, Горловки и Гуляйполя. Главный удар ожидается в славянском направлении – с применением авиации и артиллерии.

Войска РФ постепенно продвигаются у Авдеевки – ожесточенные бои наблюдаются у Бутовской угольной шахты, где ВСУ оборудовали основательный укрепрайон. Отсюда и ведутся обстрелы Донецка.

Однако артилеррия россиян грохочет беспрестанно и неумолимо, вселяя панику в рядах противника и не давая ему ни секунды на передышку. ВСУ могут огрызнуться несколькими артиллерийскими залпами – и взамен получают сразу же несколько десятков.

Самые ожесточенные бои, считает обозреватель, пойдут под Славянском и Краматорском. Пока что у украинских сил есть один путь отхода и спасения из "Донбасского котла" – в Покровск.

А военный обозреватель Виктор Баранец считает, что до тактического окружения вооруженных сил Украины остаются считанные дни. Главный виновник обстрелов жилых кварталов Донецка – авдеевский гарнизон.

Источник: Свободная Пресса ✓ Надежный источник
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