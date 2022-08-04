Кучма назвал следующие цели России после победы на Украине

Кучма назвал следующие цели России после победы на Украине
Фото: Hennadii Minchenkoukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Политик опасается использования Москвой ядерного оружия

Бывший президент Украины Леонид Кучма в беседе с журналистами BBC оценил вероятность начала третьей мировой войны – по его словам, это может случится в том случае, если Киев потерпит поражение в конфликте с Москвой. 

Политик считает, что тогда российские войска могут выбрать новую цель для военного похода, однако это не будут Польша или Литва, как полагают на Западе. Кучма считает, что в таком случае опасаться предстоит постсоветским республикам вне НАТО.

"Уже привычными стали намеки на Молдову и Северный Казахстан, теперь в таком контексте упоминается и Грузия", – заявил он.

По его мнению, бросать прямой вызов НАТО Россия не будет, поскольку альянс тогда "сотрет ее армию в порошок" или уничтожит всю страну. 

Кучма оценил и вероятность использования Россией на Украине ядерного оружия. Он считает, что к угрозам с российской стороны нужно относиться серьезно. Стратегическое могут задействовать только в случае риска уничтожения страны или в качестве ответного удара. Другое дело обстоит с тактическим – бывший президент указал, что не стал бы исключать эту опасность для Киева. 

При этом он верит, что развития этих событий удастся не допустить – если не украинской стороне, то хотя бы западным партнерам. 

Источник: BBC ✓ Надежный источник
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