Политик опасается использования Москвой ядерного оружия

Бывший президент Украины Леонид Кучма в беседе с журналистами BBC оценил вероятность начала третьей мировой войны – по его словам, это может случится в том случае, если Киев потерпит поражение в конфликте с Москвой.

Политик считает, что тогда российские войска могут выбрать новую цель для военного похода, однако это не будут Польша или Литва, как полагают на Западе. Кучма считает, что в таком случае опасаться предстоит постсоветским республикам вне НАТО.

"Уже привычными стали намеки на Молдову и Северный Казахстан, теперь в таком контексте упоминается и Грузия", – заявил он.

По его мнению, бросать прямой вызов НАТО Россия не будет, поскольку альянс тогда "сотрет ее армию в порошок" или уничтожит всю страну.

Кучма оценил и вероятность использования Россией на Украине ядерного оружия. Он считает, что к угрозам с российской стороны нужно относиться серьезно. Стратегическое могут задействовать только в случае риска уничтожения страны или в качестве ответного удара. Другое дело обстоит с тактическим – бывший президент указал, что не стал бы исключать эту опасность для Киева.

При этом он верит, что развития этих событий удастся не допустить – если не украинской стороне, то хотя бы западным партнерам.