Киев сталкивается с огромными потерями

Информация о том, что противник отступает из Авдеевки и Песок с огромными потерями, говорит о том, что обороне ВСУ нанесли чудовищный удар. Такого мнения придерживается военный эксперт Владислав Шурыгин, прокомментировавший новость о бегстве сил Украины с указанного направления.

Теперь у украинской армии остается единственная оборонительная линия – Славянск, Краматорск и Константиновка. Если противник будет отброшен к Славянску, артиллерийские обстрелы Донецка для него окажутся крайне нелегким испытанием. Именно оттуда годами ВСУ обстреливали Донецк.

Однако в этом же треугольнике находится наиболее мощный укрепительный район Украины, создаваемый восемь лет – Шурыгин указал, что бои будут ожесточенными, передает "Общественная служба новостей".

Как указал эксперт, победа союзных сил в значительной мере упростит выполнение одной из ключевых задач СВО – Донбасс будет полностью освобожден. Однако операция на этом не будет завершена – вероятнее всего, следует ожидать освобождения Одессы, Николаева и Левобережья.

Ранее в СМИ заявляли, что в "донбасском котле" в окружение попадет до 100 тысяч человек ВСУ.