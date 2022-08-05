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Информация о том, что противник отступает из Авдеевки и Песок с огромными потерями, говорит о том, что обороне ВСУ нанесли чудовищный удар. Такого мнения придерживается военный эксперт Владислав Шурыгин, прокомментировавший новость о бегстве сил Украины с указанного направления.
Теперь у украинской армии остается единственная оборонительная линия – Славянск, Краматорск и Константиновка. Если противник будет отброшен к Славянску, артиллерийские обстрелы Донецка для него окажутся крайне нелегким испытанием. Именно оттуда годами ВСУ обстреливали Донецк.
Однако в этом же треугольнике находится наиболее мощный укрепительный район Украины, создаваемый восемь лет – Шурыгин указал, что бои будут ожесточенными, передает "Общественная служба новостей".
Как указал эксперт, победа союзных сил в значительной мере упростит выполнение одной из ключевых задач СВО – Донбасс будет полностью освобожден. Однако операция на этом не будет завершена – вероятнее всего, следует ожидать освобождения Одессы, Николаева и Левобережья.
Ранее в СМИ заявляли, что в "донбасском котле" в окружение попадет до 100 тысяч человек ВСУ.
Рассчитывать на помощь союзников наиавно, считает автор
Поездка не была согласована с Берлином