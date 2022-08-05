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Лидер российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что во время Восточноазиатского саммита в пятнице встретился с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном, которому любезно напомнил о непосредственном участии Белого дома в украинском конфликте.
Министр, однако, так и не увидел от Блинкена желания отдельно переговорить с российским коллегой – хотя сам госсекретарь ранее заявлял, что намерен поговорить с Лавровым по теме обмена заключенными, передает телеканал "360".
На самом саммите коснулись ситуации на Украине, в ходе которого российская сторона напомнила коллективному Западу, что ситуацию спровоцировали НАТО, сделавшие проживание русского населения на Украине фактически невыносимым. Именно Запад, указал министр, и сеет мировой хаос такими действиями, передает "Свободная Пресса".
"Было полезно рассказать США это повторно – уже с новыми фактами их непосредственного участия", – указала министр.
Лавров уточнил, что речь идет о системах вооружений, которыми оперируют американские военнослужащие для преступлений против Донбасса и РФ в ходе конфликта на Украине.
Ранее Лавров заявил Блинкену, что своими действиями США лишь продлевают агонию Киева.
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