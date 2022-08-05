Лавров ткнул Госдеп носом в главный просчет на Украине

Лавров ткнул Госдеп носом в главный просчет на Украине
Сергей Лавров. Фото: Russian Foreign Ministry/www.globallookpress.com
Министр назвал прямых зачинщиков конфликта

Лидер российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что во время Восточноазиатского саммита в пятнице встретился с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном, которому любезно напомнил о непосредственном участии Белого дома в украинском конфликте.

Министр, однако, так и не увидел от Блинкена желания отдельно переговорить с российским коллегой – хотя сам госсекретарь ранее заявлял, что намерен поговорить с Лавровым по теме обмена заключенными, передает телеканал "360".

На самом саммите коснулись ситуации на Украине, в ходе которого российская сторона напомнила коллективному Западу, что ситуацию спровоцировали НАТО, сделавшие проживание русского населения на Украине фактически невыносимым. Именно Запад, указал министр, и сеет мировой хаос такими действиями, передает "Свободная Пресса".

"Было полезно рассказать США это повторно – уже с новыми фактами их непосредственного участия", – указала министр.

Лавров уточнил, что речь идет о системах вооружений, которыми оперируют американские военнослужащие для преступлений против Донбасса и РФ в ходе конфликта на Украине.

Ранее Лавров заявил Блинкену, что своими действиями США лишь продлевают агонию Киева.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Кучма назвал следующие цели России после победы на Украине

Политик опасается использования Москвой ядерного оружия

Чем завершилась тайная встреча Путина с экс-канцлером Германии в Кремле

Поездка не была согласована с Берлином

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей