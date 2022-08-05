Огневой вал в Донбассе добрался до Зеленского

Огневой вал в Донбассе добрался до Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/www.globallookpress.com
Командование просит Киев срочно отменить контрнаступление на Херсон

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Виталий Залужный доложил президенту Владимиру Зеленскому о катастрофической ситуации, в которой оказались ВСУ. Армия несет огромные потери в укрепительных районах вокруг Донецка, говорится в соцсетях.

Залужный просит Зеленского отменить контрнаступление на Херсон, обещанное ранее. В противном случае Киев не сможет удержать ситуацию на востоке – российские войска развивают наступление на Соледар, Бахмут и Северск, говорится в телеграм-канале "Резидент".

"Зеленский не согласен и требует от Залужного выполнять решение ставки – задание сорвать референдумы в Херсоне и Запорожье любым способом", – указывается в материале.

А военный эксперт, ветеран боевых действий Василий Дандыкин заявил, что фронт противника "затрещал по швам" в Донбассе – ВСУ отступают, не выдерживая артиллерийского натиска союзных сил, отмечает "Радио 1".

Источник: Telegram • Требует проверки
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