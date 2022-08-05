Врачи озвучили свою версию произошедшего с главой Херсонской области

Врачи озвучили свою версию произошедшего с главой Херсонской области
Фото: t.me/SALDO_VGA
Мужчина находится в крайне тяжолом состоянии

Накануне вечеров глава временной военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо был госпитализирован. Как он сам заявлял в своем Telegram, причиной стали осложнения после перенесенного коронавируса. Однако уже 5 августа СМИ сообщили, что он был введен в медикаментозную кому, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Как пишет Baza, вчера Сальдо перевели из Херсонсой области в одну из больниц Крыма. Изначально медики предполагали у него инфаркт по симптоматике, но кардиограмма этого не подтвердила. После проверили на инсульт – КТ его исключила. 

Сейчас врачи предполагают, что главу Херсонской области могли отравить, его кровь и мочу направили на срочное исследование в токсикологию. О том, есть ли в его организме яд станет известно только через пару дней. 

Пока Сальдо подключен к ИВЛ и находится в коме, крымские и московские врачи хотят перевести его в столицу для лечения в срочном порядке. 

Ранее сообщалось, что Владимир Сальдо – одна из главных целей ВСУ среди глав остальных пророссийских администраций на Украине.

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