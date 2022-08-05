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Журналист Борис Корчевников в своем Telegram вспомнил, как около 10 лет назад снимал фильм об истории юмора. Тогда в съемках принимал участие Владимир Зеленский, который на тот момент был только юмористом. Он вспомнил слова, которые будущий президент Украины говорил о русских и украинцах.
Тогда Корчевников снимал эпизод о волне популярности украинского юмора в нулевых. Весь день он провел вместе с "95 кварталом", у которого было выступление в городе Белая Церковь неподалеку от Киева.
В интервью Зеленский заявил, что считает русских и украинцев одним народом, хотя Украина является и независимой страной.
"Это идентичные люди, которым в какой-то момент захотелось казаться разными. Ну так случилось. Случилось по-разному, и соответственно появились разные интересы", – привел телеведущий отрывок.
Сейчас, считает Корчевников, действующий президент Украины придерживается другого мнения.
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