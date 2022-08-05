Несколько лет назад будущий президент считал их одним народом

Журналист Борис Корчевников в своем Telegram вспомнил, как около 10 лет назад снимал фильм об истории юмора. Тогда в съемках принимал участие Владимир Зеленский, который на тот момент был только юмористом. Он вспомнил слова, которые будущий президент Украины говорил о русских и украинцах.

Тогда Корчевников снимал эпизод о волне популярности украинского юмора в нулевых. Весь день он провел вместе с "95 кварталом", у которого было выступление в городе Белая Церковь неподалеку от Киева.

В интервью Зеленский заявил, что считает русских и украинцев одним народом, хотя Украина является и независимой страной.

"Это идентичные люди, которым в какой-то момент захотелось казаться разными. Ну так случилось. Случилось по-разному, и соответственно появились разные интересы", – привел телеведущий отрывок.

Сейчас, считает Корчевников, действующий президент Украины придерживается другого мнения.