Зеленскому припомнили слова о русских и украинцах

Зеленскому припомнили слова о русских и украинцах
Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Несколько лет назад будущий президент считал их одним народом

Журналист Борис Корчевников в своем Telegram вспомнил, как около 10 лет назад снимал фильм об истории юмора. Тогда в съемках принимал участие Владимир Зеленский, который на тот момент был только юмористом. Он вспомнил слова, которые будущий президент Украины говорил о русских и украинцах.

Тогда Корчевников снимал эпизод о волне популярности украинского юмора в нулевых. Весь день он провел вместе с "95 кварталом", у которого было выступление в городе Белая Церковь неподалеку от Киева. 

В интервью Зеленский заявил, что считает русских и украинцев одним народом, хотя Украина является и независимой страной. 

"Это идентичные люди, которым в какой-то момент захотелось казаться разными. Ну так случилось. Случилось по-разному, и соответственно появились разные интересы", – привел телеведущий отрывок. 

Сейчас, считает Корчевников, действующий президент Украины придерживается другого мнения. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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