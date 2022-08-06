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Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь обратился к украинцам с призывом покинуть страну, если они не согласны с действующим законом об украинском языке. Его слова, сказанные в эфире "Четвертого канала" приводит ИА "Красная весна".
Речь идет о документе, в котором угроза государственному языку расценивается как угроза нацбезопасности. Креминь пояснил, что также это будет расцениваться как угроза существованию украинской нации и всего государства, поскольку язык представляет собой своеобразный национальный код.
"Поэтому кого не устраивает уполномоченный, закон о языке, украинское государство, пожалуйста, сформулируйте это все перед своей отправкой в другие страны, где вы будете чувствовать себя спокойными", – заявил он.
Так чиновник ответил на обвинения в "тотальной укранизации" страны. При этом на Украине проживает порядка 60% населения, которое говорит на русском языке.
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