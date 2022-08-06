Amnesty International резко осадила Зеленского после критики

Amnesty International резко осадила Зеленского после критики
Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Представители НПО заявили, что были честны в своих выводах

Организация Amnesty International, которая недавно заявила, что Украина нарушает законы ведения войны, ответила на критику украинского лидера Владимира Зеленского. В НПО сообщили, что от своих выводов отказываться не собираются. 

Ранее в докладе Amnesty International сообщалось, что ВСУ ставят под угрозу жизнь мирных жителей, размещая боевую технику и вооружение в школах и больницах. Президент Украины после ознакомления с отчетом заявил, что организация "амнистирует" Россию, и с подобным нельзя мириться. 

После этого глава украинского офиса НПО сообщила, что уволняется с должности из-за несовпадения с ценностями Amnesty International. 

Представители организации в ответ заявили, что считают принципиально важным реагировать на происходящие события беспристрастно. И если они обнаруживают нарушения Украиной международного гуманитарного права, то считают своей обязанностью сообщать о них общественности – честно и точно. 

"Игнорирование нарушений, совершаемых любой из сторон в любом конфликте, не будет убедительным информированием о положении прав человека", – подытожили в заявлении. 

Amnesty International отметила, что еще 29 июля направила властям Украины письмо, в котором уведомила о своих выводах и попросила их предоставить какой-либо ответ до 3 августа. Однако его со стороны Киева так и не поступило. 

Источник: ВестиFM+ ✓ Надежный источник
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