Женщина заявила, что представителям обеих наций верить никогда нельзя

Известная на Украине телеведущая Наталья Мосейчук в одном из интервью рассказала о своем отношении к россиянам и белоруссам. Она заявила, что важную мудрость об этих народах ей однажды рассказала бабушка, передает "ПолитРоссия".

Мосейчук заявила, что мнение об этих народностях у нее полностью сложилось еще в детстстве, когда родственница научила ее не верить "кацапам и собакам".

"Я очень хорошо знаю цену русским, цену белорусам. Белорусам так же, я их считаю одним народом. Тех, кто коллаборирует, я считаю одним народом", – сказала она.

По мнению телеведущей, между гражданами России и Белоруссии совершенно нет никакой разницы – что одни кацапы, что другие. И слушать заявления о том, что белоруссы не принимают никакого участия в конфликте она не намерена.

Наталья заявила, что те являются такими же участниками спецоперации, что и русские, поскольку ничего не сделали для того, чтобы предотвратить якобы обстрелы ВС РФ с белорусской территории.

Ранее Москйчук грозила смертью женам российских военных летчиков. Она заявила, что будет лично мстить женщинам, которые вышли замуж за русских офицеров.