Украинская ведущая облила грязью россиян и белоруссов

Украинская ведущая облила грязью россиян и белоруссов
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Женщина заявила, что представителям обеих наций верить никогда нельзя

Известная на Украине телеведущая Наталья Мосейчук в одном из интервью рассказала о своем отношении к россиянам и белоруссам. Она заявила, что важную мудрость об этих народах ей однажды рассказала бабушка, передает "ПолитРоссия". 

Мосейчук заявила, что мнение об этих народностях у нее полностью сложилось еще в детстстве, когда родственница научила ее не верить "кацапам и собакам". 

"Я очень хорошо знаю цену русским, цену белорусам. Белорусам так же, я их считаю одним народом. Тех, кто коллаборирует, я считаю одним народом", – сказала она.

По мнению телеведущей, между гражданами России и Белоруссии совершенно нет никакой разницы – что одни кацапы, что другие. И слушать заявления о том, что белоруссы не принимают никакого участия в конфликте она не намерена.

Наталья заявила, что те являются такими же участниками спецоперации, что и русские, поскольку ничего не сделали для того, чтобы предотвратить якобы обстрелы ВС РФ с белорусской территории. 

Ранее Москйчук грозила смертью женам российских военных летчиков. Она заявила, что будет лично мстить женщинам, которые вышли замуж за русских офицеров. 

Источник: ПолитРоссия ✓ Надежный источник
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