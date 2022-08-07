Киев не способен справиться с задачей

Вооруженные силы РФ смогли ликвидировать свыше 400 украинских военнослужащих в Херсонской области, нанеся по пункту дислокации противника удар высокоточным оружием. Именно за счет таких атак у вооруженных сил Украины пропадает желание проводить контратаку, указал политолог Евгений Михайлов.

Ежедневно Минобороны публикует отчет о потерях среди ВСУ, которые зачастую насчитывают несколько сотен человек. Дело в том, что российская сторона усиливает огонь – и потому у ВСУ нет никаких планов по контрнаступлению на Херсон.

Неудивительно, продолжил политолог, что на фоне таких потерь ВСУ пытается обстреливать Антоновский мост как важный стратегический объект, связывающий российские плацдармы на обеих берегах Днепра. ВСУ пытаются уничтожить переправу противника. Схожим образом украинская армия действует у Каховской ГЭС.

Однако, отмечает политолог, российкие ПВО не дремлют, а потому пока что украинская сторона не добивается успехов в поставленных целях.

А военный обозреватель Александр Жилин заявил, что ВСУ окажется в центре мирового скандала из-за использования "лепестков" в Донецке.