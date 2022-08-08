Зеленский подготовил огромную армию для вторжения в Россию - СМИ

Зеленский подготовил огромную армию для вторжения в Россию - СМИ
Фото: The Presidential Office of Ukrai/www.globallookpress.com
Украинцы выбрали место для начала контрнаступления

Российские военные аналитики заявляют, что Киев готовится начать операцию по вторжению в Россию – для этого под Харьковом собрали "многомиллионную армию", как ранее анонсировали украинские власти. 

По данным "Свободной прессы", вдоль границ с Черниговской, Сумской и Харьковской областями были созданы огромные военные резервы из вновь сформированных бригад украинской армии. Там находится значительно больше солдат, чем на Херсоне. 

В местных форумах говорят, что военные ВСУ прибывают в подразделения практически каждый день. Под прикрытием они строят бетонные блиндажи и роют окопы. На фоне приказа Зеленского усилить работу ПВО в Харькове такие действия выглядят крайне подозрительно. 

Как пишет издание, возглавлять контранступление украинцев вызвался Арестович. В Киеве полагают, что напор украинской армии может спровоцировать Москву объявить в стране всобщую мобилизацию. 

Источник: Свободная пресса ✓ Надежный источник
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