Украинцы выбрали место для начала контрнаступления

Российские военные аналитики заявляют, что Киев готовится начать операцию по вторжению в Россию – для этого под Харьковом собрали "многомиллионную армию", как ранее анонсировали украинские власти.

По данным "Свободной прессы", вдоль границ с Черниговской, Сумской и Харьковской областями были созданы огромные военные резервы из вновь сформированных бригад украинской армии. Там находится значительно больше солдат, чем на Херсоне.

В местных форумах говорят, что военные ВСУ прибывают в подразделения практически каждый день. Под прикрытием они строят бетонные блиндажи и роют окопы. На фоне приказа Зеленского усилить работу ПВО в Харькове такие действия выглядят крайне подозрительно.

Как пишет издание, возглавлять контранступление украинцев вызвался Арестович. В Киеве полагают, что напор украинской армии может спровоцировать Москву объявить в стране всобщую мобилизацию.