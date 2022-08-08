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Российские военные аналитики заявляют, что Киев готовится начать операцию по вторжению в Россию – для этого под Харьковом собрали "многомиллионную армию", как ранее анонсировали украинские власти.
По данным "Свободной прессы", вдоль границ с Черниговской, Сумской и Харьковской областями были созданы огромные военные резервы из вновь сформированных бригад украинской армии. Там находится значительно больше солдат, чем на Херсоне.
В местных форумах говорят, что военные ВСУ прибывают в подразделения практически каждый день. Под прикрытием они строят бетонные блиндажи и роют окопы. На фоне приказа Зеленского усилить работу ПВО в Харькове такие действия выглядят крайне подозрительно.
Как пишет издание, возглавлять контранступление украинцев вызвался Арестович. В Киеве полагают, что напор украинской армии может спровоцировать Москву объявить в стране всобщую мобилизацию.
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