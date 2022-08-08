На обстрелы Донецка и Энергодара украинскую армию пока хватает

Если бы вооруженные силы Украины испытывали "снарядный голод", они бы непременно экономили на боевых припасах и не стали бы продолжать артеллерийские обстрелы Донецка. Об этом сообщил политолог Алексей Живов, прокомментировавший слухи.

Украинские медиа сообщают, что в рядах ВСУ тревога из-за отсутствия припасов в необходимом количестве – все, что было, или уничтожено, или в плачевном состоянии. Тыл оставляет для защиты своих позиций запасы, а территорий у линии соприкосновения – "передки" – страдают от дефицита. Запад же особо помочь не может – из-за проблем с доставкой и дороговизны припасов.

Живов указал, что подобную информацию нужно делить на десять, чтобы узнать хотя бы толику правды. Если бы ВСУ действительно испытывали нехватку, они бы берегли снаряды и не атаковали гражданские объекты. Однако пока что украинские войска не отказывают себе в таком расточительстве, паля и по Донецку, и по Энергодару.

Ежедневные сводки Минобороны содержат сообщения о "Градах", "Ольхе" и прочем вооружении. И западные государства не спешат сокращать Украине военную поддержку.

"Превосходство у российских войск армии в артиллерии имеется, но реализовации этого важного преимущества мешает зачастую стратегия ударов по площадям вместо точных ударов по разведанным целям", – заключил политолог.

А военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что ситуация для РФ в ходе СВО складывается благополучно: тактика общего давления проходит по всей линии фронта от Харькова и до Марьинки, отмечает "Радио 1".