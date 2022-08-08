Британцы обвинили Зеленского во лжи после слов об обстрелах Запорожской АЭС

Британцы обвинили Зеленского во лжи после слов об обстрелах Запорожской АЭС
Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Off/www.globallookpress.com
Комментаторы заявили, что порядком устали читать про "злых русских"

Читатели британского таблоида Daily Mail весьма неоднозначно отреагировали на слова украинского лидера Владимира Зеленского, который обвинил Российскую Федерацию в недавнем обстреле Запорожской атомной электростанции.

В ночь на 7 августа силы ВСУ атаковали АЭС из "Урагана". Снаряд успел выпустить осколочные элементы в момент подлета к выбранной ВСУ цели. Возник риск чрезвычайной угрозы техногенной катастрофы, так как "Ураган" разлетелся в районе хранилища, где находилось отработанное ядерное топливо.

В ходе диалога с председателем Евросовета украинский лидер заявил, что коллективный Запад должен отреагировать на "российский ядерный террор", заявив, что обстрелы АЭС в Энергодаре – якобы дело рук Москвы.

Читатели Daily Mail, где был опубликован материал, разразились негодованием в адрес Зеленского. К слову, и в заголовке таблоида говорится, что крупнейшую атомную станцию поразили "российские ядерные ракеты".

"Да-да-да. Мне уже надоела эта чушь про "злых русских". Нужно буквально четыре минуты, чтобы узнать, кто на самом деле наносил артудары по АЭС. Намекну: его фамилия начинается на букву "З", "Вы хотите, чтобы мы поверили, что русские бомбят себя?", "Ну да, и в самом деле, почему бы России не разбомбить регион, который хочет к ней присоединиться?", "Чертов лживый клоун. Уже давно ничем не управляет, даже своими оффшорными счетами", – пишут в комментариях.

К слову, Ни Зеленский, ни авторы издания не указывают, что АЭС нанодится под контролем российских сил, и атаковать самим охраняемое место – за гранью разума. 

Источник: The Daily Mail ✓ Надежный источник
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