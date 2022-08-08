Российская армия продолжает наступать

Украинский лидер Владимир Зеленский начал постоянно заявлять, что для ВСУ "ситуация тяжелая". В этом нередко сквозящем от главы государства выражении можно кое-что почерпнуть и узнать, к чему готовится Киев после того, как украинские силы выжмут из Донбасса. Военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок заявил, что ВСУ начнут отступать в так называемый "треугольник смерти".

Потеря Авдеевки лишает артиллерию противника обстреливать Донецк. А остатки украинских сил отодвинутся в участок между Авдеевкой, Горловкой и Верхнеторецким. Никакого укрытия там нет ввиду огромного количества мин, которые ВСУ набросали еще восемь лет назад. Теперь же украинские военнослужащие сталкиваются с собственной проблемой.

Из Песок ВС России начнут дальнобоями выбивать остатки украинских подразделений, которые ретируются из Авдеевки. А "охват наступления" союзных сил в западном направлении таков, что ожидается зачистка крупного района с несколькими населенными пунктами.

"Все происходит ровно так, как и должно быть – армия продолжает продвигаться", – высказался обозреватель.

Ранее обозреватель Константин Ольшанский заявил, что в "донбасской дуге" окажутся под окружением до 100 тысяч человек личного состава из-за сильнейшего натиска российской артиллерии.