После освобождения Донбасса ВСУ ждет "треугольник смерти" - эксперт

После освобождения Донбасса ВСУ ждет "треугольник смерти" - эксперт
Mykhaylo Palinchak/www.globallookpress.com
Российская армия продолжает наступать

Украинский лидер Владимир Зеленский начал постоянно заявлять, что для ВСУ "ситуация тяжелая". В этом нередко сквозящем от главы государства выражении можно кое-что почерпнуть и узнать, к чему готовится Киев после того, как украинские силы выжмут из Донбасса. Военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок заявил, что ВСУ начнут отступать в так называемый "треугольник смерти".

Потеря Авдеевки лишает артиллерию противника обстреливать Донецк. А остатки украинских сил отодвинутся в участок между Авдеевкой, Горловкой и Верхнеторецким. Никакого укрытия там нет ввиду огромного количества мин, которые ВСУ набросали еще восемь лет назад. Теперь же украинские военнослужащие сталкиваются с собственной проблемой.

Из Песок ВС России начнут дальнобоями выбивать остатки украинских подразделений, которые ретируются из Авдеевки. А "охват наступления" союзных сил в западном направлении таков, что ожидается зачистка крупного района с несколькими населенными пунктами.

"Все происходит ровно так, как и должно быть – армия продолжает продвигаться", – высказался обозреватель.

Ранее обозреватель Константин Ольшанский заявил, что в "донбасской дуге" окажутся под окружением до 100 тысяч человек личного состава из-за сильнейшего натиска российской артиллерии.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Политолог развеял слухи о "снярядном голоде" в рядах ВСУ

На обстрелы Донецка и Энергодара украинскую армию пока хватает

Пентагон прибегнул к новой тактике на Украине

Помощь американцев до сих помогала украинцам оказывать сопротивление

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей