ВСУ готовится к контрнаступлению по двум направлениям

ВСУ готовится к контрнаступлению по двум направлениям
Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Военкор Евгений Поддубный, ссылаясь на данные разведки, написал в своем Telegram, что ВСУ продолжают подготовку к вероятному контрнаступлению. Для этого они выбрали два направления – Херсон и Харьков. 

К такому выводу он пришел, исходя из распоряжения украинских властей усилить северный флаг средствами ПВО. Журналист отметил, что, несмотря на постоянные удары российских войск по складам БК и местам дислокации личного состава, под Харьковом планомерно создаются резервы ВСУ. 

По его информации, группировка харьковских солдат значительно превышает ту, что собралась "освобождать" Херсон. 

"Исходя из этого, можно предполагать, что "херсонское контрнаступление" и атака на наши позиции на Харьковщине, могут начаться одновременно. И к этому нужно быть готовыми", – написал он.

Ранее российские СМИ сообщали, что Владимир Зеленский подготовил серьезную по численности армию для начала контрнаступления в Донбассе. 

Источник: Telegram • Требует проверки
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