Громкие заявления оказались очередным пшиком

Конфуз немецкого канцлера Олафа Шольца с отправкой боевых единиц в Литву получил широкий резонанс и вызвал серьезное недовольство Вильнюса. Об этом пишет известный журналист Мэтью Карничниг в статье для издания Politico.



Обозреватель напомнил, что некоторое время назад немецкий канцлер дал обещание отправить в прибалтийскую республику несколько тысяч военных из Германии, которые должны были обеспечить безопасность государства, передает телеканал "360".

Слова Шольца резко разошлись с реальными действиями Германии. Канцлер дал соответствующее обещание в начале июня и в красках рассказал, как на защиту Литвы встанет "надежная боевая бригада".

Однако помощники канцлера поспешили оперативно опровергнуть эту информацию и объявили, что Берлин готов отправить в Прибалтику только штаб подразделения, который исчисляется полусотней человек, сообщает интернет-издание URA.RU.

Сложившаяся ситуация вызвала большое недовольство у литовских властей. Вильнюс давно прикладывает усилия для того, чтобы расширить передовое присутствие Североатлантического альянса. Однако пока стране не удалось добиться больших успехов в этом вопросе.