19FortyFive: самый страшный кошмар для Украины становится реальностью

19FortyFive: самый страшный кошмар для Украины становится реальностью
Tech. Sgt. Patrick Evenson/www.globallookpress.com
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Киев теряет союзников

Коллективный Запад готов окончательно свернуть военную помощь Украине – местные элиты осознают, что за ростом недовольства населения может последовать парад отставок. Налицо проблемы из-за дефицита газа и инфляции, вызванной антироссийскими рестрикциями. Такого мнения придерживается подполковник Вооруженных сил Соединенных Штатов Дэниел Дэвис в материале для 19FortyFive.

Обозреватель полагает, что уже к осени текущего года Брюссель и Вашингтон, находясь под беспрецедетным давлением, примут решение об остановке экономической помощи и отправке вооружения на Украину. Запад уже готовится к экономической рецессии.

Так, стоимость бензина поднялась до исторического максимума. Запасы продовольствия рухнули до кризисных показателей, что вылилось в подорожание продуктов. А дефицит газа станет для Европейского Союза "спусковым крючком" – и в итоге Запад откажется поддерживать Украину.

К приближению отопительного сезона американцы и европейцы начнут требовать от властей окончательного прекращения финансирования Украины и снабжения оружия для ВСУ, считает Дэвис.

Коллективному Западу также угрожает политический разлад: политолог Яков Евглевский, что при назначении уволенного с с поста главы кабмина Британии Бориса Джонсона на должность генсека НАТО альянс развалится, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Ранее обозреватель заявил, что Запад пытается обмануть собственное население постоянными репортажами о "победах ВСУ".

Источник: 19Fortyfive ✓ Надежный источник
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