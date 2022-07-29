Дипломат пристыдил президента

Недавнее заявление французского лидера Эммануэля Макрона о том, что у него вызывает большое беспокойство укрепление отношений России и стран Африки, наделало много шума. При этом лидер Пятой республики позволил себе весьма нелестно высказаться об африканских государствах. Глава российского МИД Сергей Лавров строго осадил президента Франции.



Руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны напомнил, что Макрон, делясь своими переживаниями из-за укрепления связей между Россией и Африкой, назвал власти последней "хунтами". Он объявил, что Россия пытается поддерживать "ослабевающие режимы" в африканских странах.

В ответ на это шеф российской дипломатии отметил, что просвещенные европейцы могли бы изъясняться более этично. Такого рода пренебрежительное отношение к странам Африки оскорбительно.

"От французов можно было бы ожидать более этичных высказываний", – передает слова дипломата интернет-издание РИА ФАН.

Также Сергей Лавров сообщил, что сейчас Москва занимается согласованием времени его контакта с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном, передает RT.