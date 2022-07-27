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Российские бойцы продолжают успешно выполнять задачи, поставленные в рамках специальной военной операции по демилитаризации Украины. Как сообщил информированный источник, некоторое время назад на вооружение наших военных поступило новейшее оружие.
Так, журналистам удалось выяснить, что российские Воздушно-космические силы начали активное применение современных разведывательных комплексов, которые разработаны на основе знаменитого бомбардировщика Су-34, сообщает интернет-издание "Свободная пресса".
Как сообщают эксперты, благодаря возможностям крылатого разведчика российские бойцы могут с легкостью выяснить месторасположение и важные характеристики цели противника. Как отмечает телеканал "360", в частности, речь идет о размещении позиций противовоздушной обороны и радиолокационных станций Незалежной.
Самолет очень оперативно передает полученные данные на землю, что позволяет повысить эффективность проведения боевых действий. В кабине крылатого разведчика располагаются двое военнослужащих, на внешней подвеске самолета можно разместить до восьми тонн вооружения.
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