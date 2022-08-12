Такое отношение к артисту непозволительно, считает журналистка

Известная российская журналистка Ксения Собчак решила выразить свое негодование по поводу позиции украинского исполнителя Макса Барских, отказавшегося выступать в России и расставшегося со своими поклонниками в этой стране на минорной ноте.

Светская львица возмущена потоком негативных комментариев на странице Макса в запрещенной экстремистской соцсети. Все началось с ролика на одном из концертов, где Барских говорит на русском языке. После этого директ и комментарии артиста наводнили взбешеные русскоязычные пользователи, которые стали вопрошать, как тот теперь говорит на языке "агрессора", от которого публично открестился.

Собчак же считает, что такое отношение со стороны публики – натуральный "трэш".

"И самое трэшовое, что эти комментарии написаны на русском", – высказалась Собчак.



Кстати, сам Барских грозился "бить русню", однако затем заявил, что граждане РФ не имеют ровно никакого отношения к специальной военной операции на Украине.