Путешествовать можно даже с детьми

На Украине стали продавать туры по городам, которые были разрушены в ходе боев. Иностранцам предлагают посетить территории, чтобы посмотреть руины, сгоревшую военную технику и неразорвавшиеся снаряды.

Переписка с одним из туроператоров появилась в распоряжении "Пятого канала". Стоимость одного визита в разрушенные локации – 50 евро с человека. Продолжительность экскурсии составляет три-четыре часа.

Во время беседы представитель турфирмы рассказала, что тур включает в себя посещение одного города. При желании можно организовать индивидуальную экскурсию за дополнительную плату. Внести деньги можно через специальный сайт, после чего человеку на почту приходит информация с подтверждением заказа. Детей брать с собой можно.

"Но для вашей же безопасности, сейчас мы не проводим туры в Харьков и Миколаев. Только когда наступит Победа!", – написала она.

По данным журналистов, в основном билеты приобретают американцы. Туры уже купили порядка 150 человек.