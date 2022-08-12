Украинцы начали продавать экскурсии по разрушенным после боев городам

Украинцы начали продавать экскурсии по разрушенным после боев городам
Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Путешествовать можно даже с детьми

На Украине стали продавать туры по городам, которые были разрушены в ходе боев. Иностранцам предлагают посетить территории, чтобы посмотреть руины, сгоревшую военную технику и неразорвавшиеся снаряды. 

Переписка с одним из туроператоров появилась в распоряжении "Пятого канала". Стоимость одного визита в разрушенные локации – 50 евро с человека. Продолжительность экскурсии составляет три-четыре часа. 

Во время беседы представитель турфирмы рассказала, что тур включает в себя посещение одного города. При желании можно организовать индивидуальную экскурсию за дополнительную плату. Внести деньги можно через специальный сайт, после чего человеку на почту приходит информация с подтверждением заказа. Детей брать с собой можно.

"Но для вашей же безопасности, сейчас мы не проводим туры в Харьков и Миколаев. Только когда наступит Победа!", – написала она. 

По данным журналистов, в основном билеты приобретают американцы. Туры уже купили порядка 150 человек. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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