В Киеве озвучили "худший сценарий" российской спецоперации

В Киеве озвучили "худший сценарий" российской спецоперации
Фото: Cover Images/ Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Украинские власти полагают, что все затянется еще на год

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью рассказал, сколько по его мнению продлится российско-украинский конфликт. Он считает, что это может затянуться до следующего лета. Его слова приводит "Политика страны". 

Арестович заявил, что такой расклад возможен, если говорить о "полном освобождении украинских территорий". Пока все происходит так, что, как минимум, до Нового года будут продолжаться бои. 

Представитель украинской власти считает, что пройдут месяцы до того, как ВСУ пойдут в контрнаступление – тогда проблема будет заключаться в том, как долго украинцы смогут противостоять ВС РФ. 

"Центральный вопрос – как поведет себя военно-политическое руководство РФ", – заявил он.

По словам Арестовича, худший сценарий для Украины – это продолжение конфликта до следующего лета. Сейчас российская сторона старается вернуть Киев к переговорному процессу, однако Зеленский не собирается идти на условия, которые якобы выставила Москва.

"Они хотят нейтральный статус – не вступаем в НАТО, хотят Крым и Донбасс, Херсон они готовы отдать. И снять санкции очень очень хотят", – пояснил советник.

Украинцы, в свою очередь, хотят выйти на границы до 24 февраля военным путем, а после заняться переговорами и полным "освобождением Украины". 

Источник: Политика страны ✓ Надежный источник
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