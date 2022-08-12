Украинские активисты хотят посеять панику в регионе

Генеральный директор "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель считает, что украинские подразделения должны всеми силами противодействовать проведению референдумов на освобожденных Россией территориях страны. Он заявил, что голосованию могут помешать украинские партизаны в Донбассе, передает "Политнавигатор".

По его словам, несколько дней назад были зарезаны два человека, которые состояли в комиссии по проведению референдума.

"Достаточно нескольких сигналов таких, как нейтрализация членов комиссии для того, чтобы понять, что паника среди желающих будет очень велика", – заявил он.

Кошель полагает, что террор будет с каждым днем набирать все большие обороты. Такие действия, по его словам, являются "оптимальными и благородными". В будущем украинские активисты могут устраивать теракты, подрывы и способствовать физическому устранению членов временных администраций в освобожденных регионах.

Ранее в США пообещали России предпринять меры, если на территории Донбасса будут проведены референдумы по присоединению.