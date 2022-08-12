США угрожают России из-за вероятного присоединения Донбасса

США угрожают России из-за вероятного присоединения Донбасса
Фото: Suzy Brooks /unsplash.com
Вашингтон обещает ответить быстро и жестко

Высокопоставленный чиновник США во время беседы с журналистами заявил, что, по данным разведки, Россия намерена провести референдумы в Херсоне, Запорожье и ЛДНР по присоединению. Он указал, что Вашингтон не оставит подобные действия без ответа, передает РИА "Новости".

Американский служащий отметил, что Соединенные Штаты не признают итоги референдумов по присоединению регионов к составу России и не позволят им пройти "бесспорно". По его мнению, выход регионов из состава Украины противоречил бы уставу ООН. 

"Мы ответим быстро и жестко", – пообещал он.

Представитель администрации США анонсировал новые санкции против Москвы, если референдумы состоятся. Чиновник указал, что, вероятно, российская сторона будет манипулировать результатами голосования, чтобы "ложно заявить" о желании украинцев присоединенить регионы к России.

По его словам, в действительности среди граждан Украины главенствует противоположная точка зрения, и честные выборы это продемонстрировали бы. Все, что будет затеяно в регионе РФ, "не окажется честным". 

В случае присоединения Донбасса и других территорий к составу России дипломатическое урегулирование конфликта между Киевом и Москвой было бы затруднено, указал он. Однако без переговоров завершение конфронтации невозможно. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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