Вашингтон обещает ответить быстро и жестко

Высокопоставленный чиновник США во время беседы с журналистами заявил, что, по данным разведки, Россия намерена провести референдумы в Херсоне, Запорожье и ЛДНР по присоединению. Он указал, что Вашингтон не оставит подобные действия без ответа, передает РИА "Новости".

Американский служащий отметил, что Соединенные Штаты не признают итоги референдумов по присоединению регионов к составу России и не позволят им пройти "бесспорно". По его мнению, выход регионов из состава Украины противоречил бы уставу ООН.

"Мы ответим быстро и жестко", – пообещал он.

Представитель администрации США анонсировал новые санкции против Москвы, если референдумы состоятся. Чиновник указал, что, вероятно, российская сторона будет манипулировать результатами голосования, чтобы "ложно заявить" о желании украинцев присоединенить регионы к России.

По его словам, в действительности среди граждан Украины главенствует противоположная точка зрения, и честные выборы это продемонстрировали бы. Все, что будет затеяно в регионе РФ, "не окажется честным".

В случае присоединения Донбасса и других территорий к составу России дипломатическое урегулирование конфликта между Киевом и Москвой было бы затруднено, указал он. Однако без переговоров завершение конфронтации невозможно.