Домой не торопятся: украинские военнопленные отказались от обмена

Домой не торопятся: украинские военнопленные отказались от обмена
Фото: www.unsplash.com
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Далеко не у всех есть желание возвращаться в Незалежную

Ситуация на территории украинского государства остается одной из самых горячих точек в мировой повестке. Российские бойцы продолжают реализовать поставленные перед ними в рамках спецоперации задачи. Многие украинские вояки гибнут, других забирают в плен. При этом в прессе появилась любопытная информация о том, что некоторые незалежные военнослужащие вовсе не горят желанием возвращаться из плена в родное государство.

Так, выяснилось, что вояки подразделений морской пехоты Незалежной, Нацгвардии Украины, десантно-штурмовых, а также сухопутных войск объявили, что не хотят участвовать в обмене пленными и предпочитают остаться на территории, которую контролирует Армия России.

Такое решение украинцев объясняется достаточно просто: люди не хотят воевать за киевский режим. Очевидно, что после возвращения на родину их могут снова отправить на передовую. Украинские бойцы массово складывают оружие, сдаются в плен и спокойно продолжают жить на территории России.

Тем временем, оставшиеся в строю вояки продолжают вести себя крайне необдуманно. Недавно стало известно, что Вооруженные силы Украины побросали тонны опасных химикатов и взрывчатки на заводах "Заря" и "Азот", передает "Пятый канал".

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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