Незалежные везде пытаются диктовать свои правила

Громкий скандал устроили за границей победители популярного музыкального конкурса "Евровидение", украинская группа Kalush Orchestra. Нашумевший инцидент произошел в Черногории.



Незалежные певцы должны были выступить на фестивале Sea Dance Festival. Однако в последний момент гости с Украины обнаружили, что на этом развлекательном мероприятии также выступает диджей из России Нина Кравиц. Оголтелых русофобов такое положение дел не устроило, и они объявили, что не собираются делить одну сцену с россиянкой.

В итоге артисты со скандалом отказались выступать. Такое непрофессиональное поведение сильно разозлило организаторов фестиваля. Сначала украинцы попытались заставить принимающих решения лиц выгнать со сцены диджея из России. Однако европейцы отказались идти на поводу у качающих своих права незалежных.

В конце концов, лидер группы Олег Пасюк заявил, что в таком случае группа выступать не будет. Фронтмен творческого коллектива также добавил, что считает разрешение россиянке выступить в Европе "полной шляпой".