Москва обозначила условие расширения географии спецоперации на Украине

Москва обозначила условие расширения географии спецоперации на Украине
Фото: www.unsplash.com
ВС РФ будут соответствующим образом реагировать на эскалацию

Армия России продолжает выполнять задачи, поставленные в рамках специальной военной операции на территории Незалежной. Нашей стране приходится противостоять объединенному Западу, который продолжает накачивать украинских боевиков мощным вооружением. Если Европа и США будут и дальше действовать в таком же духе, в стратегии России могут произойти серьезные изменения.

С таким заявлением выступил глава департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев. Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что поставки зарубежных дальнобойных систем вооружений на территорию украинского государства могут вынудить командование Вооруженных сил России расширить географические задачи специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса.

Дарчиев подчеркнул, что Москва не допустит, чтобы на оставшейся от Украины территории были размещены вооружения, которые могут угрожать нашей стране, Донецкой народной республике, Луганской народной республике, а также освобожденным от украинских националистов землям.

Тем временем, Вооруженные силы Украины продолжают бомбить мирные города. "Пятый канал" публикует кадры с последствиями взрыва на складе "Донтехснаб" в Донецке.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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