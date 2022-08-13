"Вцепились зубами": киевский режим готовит новую "Азовсталь" – военкор

"Вцепились зубами": киевский режим готовит новую "Азовсталь" – военкор
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
ВСУ продолжают упорствовать в защите преступной власти

На территории украинского государства продолжаются ожесточенные бои. Российская армия вместе с союзническими войсками постепенно и неумолимо оттесняет незалежных боевиков с земель Донбасса. Однако подгоняемые Западом Вооруженные силы Украины все еще упорствуют и стараются вцепиться в каждый клочок земли. Так, по мнению известного военкора Алексея Борзенко, Киев задумал устроить новую "Азовсталь".

Накануне, 12 августа, стало известно, что украинские военнослужащие покинули поселок Нагорное в Луганской народной республике. После этого появилась информация, что небольшие колонии незалежных направились в сторону Соледара. Этот город считается важным пунктом в битве за Донбасс.

Борзенко считает, что киевский режим надеется превратить подземные постройки Соледара в новую "Азовсталь".

"ВСУ вцепились зубами в подземелья Соледара", – отметил военкор.

Впрочем, по мнению опытного эксперта, у украинских вояк ничего не получится. Российские военные при поддержке бойцов ЛДНР обязательно освободят Соледар, после чего проведут тотальную зачистку города. По всей видимости, после этого оставшиеся в живых незалежные отойдут в сторону Краматорска, добавил Борзенко.

Источник: Телеканал 360 ✓ Надежный источник
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