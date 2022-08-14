У США потребовали отказаться от "колонии" на Украине

У США потребовали отказаться от "колонии" на Украине
Фото: www.unsplash.com
Вашингтон стремится сунуть свой нос куда не следует

Все мировое сообщество продолжает наблюдать за развитием ситуации на Украине. Известно, что западные страны активно приглядывают за марионеточным киевским режимом и отстаивают свои интересы на Украине. С жестким заявлением в адрес США выступил замруководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Высокопоставленный представитель освобожденного региона подчеркнул, что местные жители имеют полное право на самоопределение и обязательно приведут соответствующий референдум. Недовольство вашингтонской администрации никоим образом не может сказаться на ситуации, Вашингтону не стоит считать Херсонскую область своей "колонией", отрезал Стремоусов.

Ранее в США объявили, что не будут признавать результаты готовящегося референдума, объявят нелегитимным присоединение Донбасса к России и в этом случае обязательно накажут нашу страну самыми жесткими санкциями.

"Мы не колония США. Американцам лучше не вмешиваться в наши дела", – объявил замглавы администрации региона.

Тем временем, в Донбассе продолжаются ожесточенные бои. "Пятый канал" публикует кадры с работой артиллерии по позициям Вооруженных сил Украины в поселке Нью-Йорк под Донецком.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Точка невозврата: МИД сделал жесткое заявление в адрес США

Всего один шаг отделяет Вашингтон от "красной линии" с Москвой

По Зеленскому уже плачет трибунал - Медведев

Будущее главы Незалежной незавидно, считает политик

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей