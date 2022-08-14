Вашингтон стремится сунуть свой нос куда не следует

Все мировое сообщество продолжает наблюдать за развитием ситуации на Украине. Известно, что западные страны активно приглядывают за марионеточным киевским режимом и отстаивают свои интересы на Украине. С жестким заявлением в адрес США выступил замруководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.



Высокопоставленный представитель освобожденного региона подчеркнул, что местные жители имеют полное право на самоопределение и обязательно приведут соответствующий референдум. Недовольство вашингтонской администрации никоим образом не может сказаться на ситуации, Вашингтону не стоит считать Херсонскую область своей "колонией", отрезал Стремоусов.

Ранее в США объявили, что не будут признавать результаты готовящегося референдума, объявят нелегитимным присоединение Донбасса к России и в этом случае обязательно накажут нашу страну самыми жесткими санкциями.

"Мы не колония США. Американцам лучше не вмешиваться в наши дела", – объявил замглавы администрации региона.

Тем временем, в Донбассе продолжаются ожесточенные бои. "Пятый канал" публикует кадры с работой артиллерии по позициям Вооруженных сил Украины в поселке Нью-Йорк под Донецком.