Реальные заявления незалежных сводят на нет проукраинскую пропаганду

На территории Украины продолжаются ожесточенные бои. Киевская пропаганда пытается убедить международное сообщество в том, что успешно справляется с натиском Армии России и даже одерживает некие мифические победы. Однако находящиеся на передовой украинские бойцы доводят до мирового пространства реальное положение дел.



Так, в социальных сетях активно распространяется рассказ ошеломленных украинцев, которые оказались в числе выживших после мощного артобстрела со стороны ВС РФ, в ходе которого была уничтожена группа техники, а также живая сила. Незалежные поражены мощи российского оружия.

Выжившие бойцы Вооруженных сил Украины прошлись по пепелищу, оставшемуся после работы нашей артиллерии. Пораженные вояки не сдерживали эмоции, нецензурно выражая свои чувства, и удивлялись, что даже танки сравняли с землей.

Информацию публикует издание "Русская весна". Где конкретно был снят видеоролик, не сообщается, однако очевидно, что схожая ситуация складывается на многих фронтовых позициях – российские военнослужащие успешно выполняют поставленные в рамках специальной военной операции задачи.