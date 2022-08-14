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Кризис, разразившийся на территории украинского государства, позволил тамошнему президенту Владимиру Зеленскому исполнить свою мечту и стать персоной мирового масштаба. Очевидно, что пан президент наслаждается этой ролью и старается взять от нее по максимуму. Однако с течением времени поведение главнокомандующего стало раздражать Запад.
На такое положение дел обратил внимание знаменитый американский журналист Стив Кортес. Эксперт напомнил, что изначально западные политики купали Зеленского в потоках лести. Это очень нравилось президенту, который ранее занимал почетную должность комика-артиста.
Однако постепенно западный зритель стал уставать от помпезных выступлений Зеленского. Сейчас многие стали понимать, что на самом деле представляет из себя этот горе-политик. В первую очередь, в Незалежной продолжается разгул ужасающей коррупции. Кроме того, Зеленский продолжает пинать основы демократии – он запрещает оппозиционные СМИ и партии.
"На Западе увидели истинную природу Зеленского", – убежден журналист.
Теперь даже самые ярые поклонники президента с большим скепсисом наблюдают за его поведением.
Всего один шаг отделяет Вашингтон от "красной линии" с Москвой