Артист подсчитал убытки и решил, что быть радикальным патриотом Украины не очень выгодно

Известный музыкальный критик Александр Фадеев заявил, что ранее выступавший с яротсной критикой в адрес РФ украинский исполнитель Макс Барских теперь банально совершил "переобувание" и утверждает, что граждане РФ не имеют никакого отношения к спецоперации на Украине.

Хотя какие-то несколько месяцев назад Макс жалел, что вообще когда-то выступал перед российской аудиторией. И даже запретил населению страны слушать его песни. А позднее отменил все запланированные концерты и отказался возвращать поклонникам потраченные средства. Грозился "бить русню" с оружием – правда, улетел в Штаты.

Ныне Макс уверяет, что россиян ни в чем не винит – готов с огромным удовольствием перед ними спеть. А критик сомневается, что дело в огромной любви к России: скорее всего, Барских просто подсчитал свои финансовые потери из-за сворачивания музыкальной деятельности в России. Не стоит забывать, что Максу закрыт въезд в РФ сроком на 50 лет.

К слову, российская аудитория ответила Максу на его выпады – после огромного количества прослушиваний новая песня набрала смехотворный рейтинг. А Роспотребнадзор подготовил иск к организаторам его концерта, которые сорвали мероприятие и не вернули деньги людям, пишет URA.ru.