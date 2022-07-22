Грозившийся "бить русню" Барских готов с радостью спеть перед россиянами

Грозившийся "бить русню" Барских готов с радостью спеть перед россиянами
Макс Барских. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Артист подсчитал убытки и решил, что быть радикальным патриотом Украины не очень выгодно

Известный музыкальный критик Александр Фадеев заявил, что ранее выступавший с яротсной критикой в адрес РФ украинский исполнитель Макс Барских теперь банально совершил "переобувание" и утверждает, что граждане РФ не имеют никакого отношения к спецоперации на Украине.

Хотя какие-то несколько месяцев назад Макс жалел, что вообще когда-то выступал перед российской аудиторией. И даже запретил населению страны слушать его песни. А позднее отменил все запланированные концерты и отказался возвращать поклонникам потраченные средства. Грозился "бить русню" с оружием – правда, улетел в Штаты.

Ныне Макс уверяет, что россиян ни в чем не винит – готов с огромным удовольствием перед ними спеть. А критик сомневается, что дело в огромной любви к России: скорее всего, Барских просто подсчитал свои финансовые потери из-за сворачивания музыкальной деятельности в России. Не стоит забывать, что Максу закрыт въезд в РФ сроком на 50 лет.

К слову, российская аудитория ответила Максу на его выпады – после огромного количества прослушиваний новая песня набрала смехотворный рейтинг. А Роспотребнадзор подготовил иск к организаторам его концерта, которые сорвали мероприятие и не вернули деньги людям, пишет URA.ru.

Источник: Solenka.info • Требует проверки
новости партнеров

Американский полковник объяснил причину действий Путина на Украине

Вояка из США разложил все по полочкам

Грядет новая эпоха: Путин выступил с резким заявлением в адрес Запада

Глава государства не стал стесняться в выражениях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей