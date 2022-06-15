Карьера артиста пошла под откос

Некоторое время назад в информационном пространстве бурно обсуждали жесткие высказывания известного украинского певца Макса Барских в адрес жителей России. Артист осудил спецоперацию по защите мирных жителей двух республик Донбасса, обозвал нашу страну "дырявой" и озвучил еще немало оскорбительных высказываний в адрес граждан страны. Однако справедливость восторжествовала – артисту пришлось жестко поплатиться за недопустимое поведение в отношении нашего государства.



Защитник нацистского киевского режима ранее пафосно объявил, что отказывается от российских слушателей и запрещает трансляцию своих музыкальных творений на территории нашей страны. Такое опрометчивое решение привело к весьма плачевным последствиям.

На незавидное положение некогда любимого россиянами певца обратила внимание известная журналистка Алена Жигалова. Телеведущая отметила, что новая песня Барских на украинском языке набрала смехотворное количество прослушиваний. Сумма просмотров слегка перевалила за 120 тысяч. При этом треки исполнителя на русском языке достигали небывалых высот – по сто-двести миллионов прослушиваний.

"Вот она, истинная цена потери российской аудитории", – констатировала Алена.