Глава Незалежной даже объяснил, почему не стал ничего делать, зная о планах РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский сделал одно из своих самых худших заявлений с начала специальной военной операции – так многие в Киеве оценивают недавнее интервью действующего главы государства для The Washington Post. В целом, в словах Зеленского нет ничего нового – примечательны они лишь цинизмом, который достоин отдельного разбора.

Глава Незалежной заявил, что Штаты многократно предупреждали его о наступательных планах Российской Федерации. Однако Зеленский не стал ничего предпринимать в тот момент – как объясняет теперь, чтобы не потерять ежемесячные семь миллиардов долларов и cпровоцировать "массовую панику" с оттоком населения.

Однако сам глава государства, считает блогер Анатолий Шарий, прекрасно все понял и вывез своих родных из страны – то же самое сделало все окружение Зеленского, заранее предупрежденное.

В выражениях сами украинцы тоже не стесняются: "Моральный урод. Чем дальше, тем больше к нему испытываешь ненависти. Гнусный и омерзительный человек, загубивший столько людей", – пишет один из пользователей в социальных сетях.

А кое-кто из политологов сравнивает ВСУ с Третьим рейхом образца 1945 года.