Глава Чечни описал перспективы лидера Украины

Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров высказался по поводу "кровной мести", которую согласно древним традициям этого региона можно объявить главному врагу. В качестве такой ненавидимой персоны рассматривался украинский главнокомандующий Владимир Зеленский.



Кадыров подчеркнул, что глава Незалежной давно заслуживает такого жесткого решения по своей судьбе. Он считает, что именно вендетта могла бы "сдержать агрессию и безрассудство" киевского предводителя, передает "Общественная служба новостей".

Впрочем, глава Чечни сразу оговорился, что на практике реализовывать такое решение нет смысла. Дело в том, что Зеленский абсолютно несамостоятелен, а поэтому объявление "кровной мести" в отношении него бессмысленно. Кадыров подчеркнул, что на самом деле президент является "заложником Запада" и выполняет исключительно его приказы.

"Он добровольный клеточный кролик, которого выращивает на мясо и шкурку Запад", – объяснил Рамзан Ахматович.

Кадыров подчеркнул, что данный факт не оправдывает Зеленского, однако делает его недостойным носить звание "кровного врага".