"Черт возьми!" Британцы взбесились из-за новой идеи по украинским беженцам

"Черт возьми!" Британцы взбесились из-за новой идеи по украинским беженцам
Фото: www.unsplash.com
Люди с ужасом наблюдают за действиями политиков

После старта специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса многие незалежные отправились за границу в поисках лучшей жизни. Сначала их приняли с распростертыми объятиями, однако с течением времени украинские беженцы начали надоедать жителям Запада. Большие волнения в британском обществе спровоцировала новая инициатива по мигрантам с Украины.

Так, местные власти подумывают над тем, чтобы увеличить пособия для жителей Великобритании, которые приютили у себя украинских беженцев. Идут разговоры о том, чтобы удвоить ежемесячные госвыплаты, которые в переводе на рубли сегодня составляют порядка 26 тысяч.

Однако простые британцы понимают, кому придется платить за такую роскошь. Разумеется, выплаты выделяются из бюджета, который во многом формируется за счет налоговых отчислений простых людей. Сами налогоплательщики считают, что их деньги можно употребить на более насущные нужды.

"Мы, налогоплательщики, будем платить мы!" "Хватит, этого достаточно. Этой стране давно пора начать заботиться о своих", "Если министры и депутаты хотят, чтобы весь мир пришел сюда, пусть они, черт возьми, платят", – возмущаются читатели авторитетного британского издания The Daily Mail.

Тем временем, Россия продолжает оказывать поддержку людям, которые действительно пострадали из-за сложившейся на Украине ситуации. Так, Фонд помощи детям Донбасса помог спасенным ребятам подготовиться к школе, сообщает "Пятый канал".

Источник: The Daily Mail ✓ Надежный источник
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