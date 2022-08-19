Озвучены три сценария вмешательства войск США в конфликт на Украине

Озвучены три сценария вмешательства войск США в конфликт на Украине
Фото: www.unsplash.com
Ситуация вокруг Незалежной обостряется

Украина остается главной горячей точкой на карте мира. Последствия конфликта могут быть губительными для всего международного пространства, однако страны Запада стремятся обострить ситуацию. Так, американский профессор Джон Миршаймер считает, что уже в недалеком будущем в конфликт могут напрямую вмешаться американские войска.

Профессор политологии Чикагского университета перечислил три сценария вмешательства американцев в украинский конфликт. По его мнению, это может произойти, если вопрос никак не решится в течение года. В этом случае американцы для форсирования событий могут ввести на территории Незалежной сухопутные войска.

Второй сценарий, при котором США напрямую сунут свой нос в происходящее – крупная победа России. Такое развитие событий недопустимо для Вашингтона, в этом случае он наверняка начнет действовать.

Третий возможный сценарий прямого вмешательства США в конфликт подразумевает непреднамеренную эскалацию ситуации, отмечает "Свободная пресса". Крупная провокация может вынудить американцев втянуться в ситуацию.

Источник: Foreign Affairs ✓ Надежный источник
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