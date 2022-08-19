В Незалежной отлично работают заградотряды

Ситуация в рядах украинских вояк оставляет желать лучшего. Многие насильно мобилизованные жители этой страны не хотят воевать и готовы при любой возможности покинуть свои позиции. Однако такое развитие событий не устраивает перекаченных пропагандой националистов.



В главном оборонном ведомстве нашей страны рассказали леденящую душу историю. Выяснилось, что некоторое время назад националисты из запрещенного на территории России вооруженного формирования "Кракен" устроили показательную расправу над украинскими солдатами. Вояки ВСУ сбежали с места дислокации отряда в районе населенного пункта Уды, за что поплатились жизнью, сообщает телеканал "360".

Националисты устроили кровавую бойню несколько дней назад. После того, как союзные силы РФ и ЛДНР разгромили подразделения мотопехоты бригады Вооруженных сил Украины, выжившие вояки пустились наутек. Националисты решили в целях устрашения остальных и пресечения паники расстрелять сотню беглецов.

К слову, ранее в Совете безопасности России заявили, что западные страны умудрились использовать нашу спецоперацию в корыстных целях.