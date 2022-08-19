Дипломата возмутили призывы запустить "Северный поток - 2"

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в своих социальных сетях заявил, что действия немецких властей напоминают наркоманию. Так он оценил призывы в Германии к временному запуску "Северного потока-2" перед зимним сезоном, передает URA.RU.

Ранее заместитель председателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубикки выразил мнение, что у немецких властей нет причин, чтобы отказаться от временного запуска российского трубопровода для заполнения газовых хранилищ на зиму. По его мнению, сделать это нужно как можно скорее.

Кулеба полагает, что подобные призывы со стороны немецких политиков являются иррациональными.

"Это напоминает наркоманию, когда человек говорит: "Только в последний раз!" не осознавая разрушительных последствий каждого "последнего раза"", – написал он.

Дипломат также заявил, что зависимость от русского газа "убивает".

В комментариях некоторые пользователи заявили, что если Германия замерзнет, то народная поддержка Украины упадет до минимума за пару месяцев. И со стороны Германии наплевать на свою экономику в угоду другому государству – было бы глупым ходом.

Другие, напротив, напомнили, что сейчас порядка 71% немцев считает, что нужно поддерживать Украину в конфликте, несмотря на рост стоимости энергоносителей.