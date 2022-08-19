Глава Украины выступал во время пресс-конференции во Львове

В интернете появилась публикация, на которой крупным планом снято лицо Владимира Зеленского во время выступления по итогам визита президента Турции Эрдогана и генсека ООН Гутерриша. Пользователи Сети отмечают, что на нем украинский лидер выглядит довольно странно.

На кадрах президент Украины, во время перевода его высказываний, показывал странную мимику, регулярно почесывал лицо, покачивался и пил много воды. При этом Эрдоган и Гутерриш выглядели безмятежными.

Во время речи Зеленский постоянно смотрел по сторонам, всматривался в лица присутствующих людей. Некоторые предположили, у президента могла случиться паническая атака прямо во время выступления перед публикой.

Внешний вид главы тоже бросился народу в глаза – часть людей отметили, что лицо Зеленского сильно осунулось и выглядит опухшим.