Странное поведение Зеленского попало на видео

Странное поведение Зеленского попало на видео
Фото: Markiian Lyseiko/ Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Глава Украины выступал во время пресс-конференции во Львове

В интернете появилась публикация, на которой крупным планом снято лицо Владимира Зеленского во время выступления по итогам визита президента Турции Эрдогана и генсека ООН Гутерриша. Пользователи Сети отмечают, что на нем украинский лидер выглядит довольно странно. 

На кадрах президент Украины, во время перевода его высказываний, показывал странную мимику, регулярно почесывал лицо, покачивался и пил много воды. При этом Эрдоган и Гутерриш выглядели безмятежными. 

Во время речи Зеленский постоянно смотрел по сторонам, всматривался в лица присутствующих людей. Некоторые предположили, у президента могла случиться паническая атака прямо во время выступления перед публикой. 

Внешний вид главы тоже бросился народу в глаза – часть людей отметили, что лицо Зеленского сильно осунулось и выглядит опухшим. 

Источник: Telegram
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