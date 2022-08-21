Чиновники в Незалежной готовы урегулировать вопрос за пару тысяч долларов

Мужчины призывного возраста из разных украинских регионов, которые смогли беспрепятственно доехать до подконтролького россиянам Мелитополя, рассказали о том, каким образом находят перевозчиков, чтобы те довезли их до Российской Федерации. Многие призывники, пытаясь избежать мобилизации на Украине, бегут из страны, чтобы спасти себе жизнь и воссоединиться с родными.

Так, 28-летний харьковчанин по имени Александр рассказал, что во время мобилизации уехал в Россию. Все соотечественники его возраста отправляются в принудительном порядке на фронт – выехать из страны местные госструктуры никому не дают.

Александр смог найти людей, которые за некоторую сумму не обратили внимание на его призывной возраст – и в итоге выпустили его из Украины. Цена вопроса составила 2,5 тыс. долларов. Средства он передал на фильтрационном пункте Службы безопасности Украины, а сейчас находится в Мелитополе. Российские силовики задерживают на посту беженцев, проверяя информацию о пересекающих границу. Александру пообещали, что в самом скором времени он сможет ехать дальше.