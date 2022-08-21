Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Мужчины призывного возраста из разных украинских регионов, которые смогли беспрепятственно доехать до подконтролького россиянам Мелитополя, рассказали о том, каким образом находят перевозчиков, чтобы те довезли их до Российской Федерации. Многие призывники, пытаясь избежать мобилизации на Украине, бегут из страны, чтобы спасти себе жизнь и воссоединиться с родными.
Так, 28-летний харьковчанин по имени Александр рассказал, что во время мобилизации уехал в Россию. Все соотечественники его возраста отправляются в принудительном порядке на фронт – выехать из страны местные госструктуры никому не дают.
Александр смог найти людей, которые за некоторую сумму не обратили внимание на его призывной возраст – и в итоге выпустили его из Украины. Цена вопроса составила 2,5 тыс. долларов. Средства он передал на фильтрационном пункте Службы безопасности Украины, а сейчас находится в Мелитополе. Российские силовики задерживают на посту беженцев, проверяя информацию о пересекающих границу. Александру пообещали, что в самом скором времени он сможет ехать дальше.
Москва готова решительно ответить на все провокации